2020-04-24T15:17:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, когда ожидается пик заболеваемости коронавирусом в Воронежской области

По мнению губернатора, начнется он в середине мая
Юрий КОЗЛОВ
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По мнению губернатора, количество больных будет нарастать еще три недели.По мнению губернатора, количество больных будет нарастать еще три недели.Фото: из архива «КП»
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Губернатор Александр Гусев дал прогноз на развитие ситуации с коронавирусом в Воронежской области.

- Пик заболеваемости в регионе может прийтись на период с 15-го по 20 мая. Впрочем, это математические выкладки, такие прогнозы не всегда сбываются. Но будем ждать, что после этого срока число ежедневных заболеваний будет снижаться, - заявил глава области.

Напомним, по данным на первую половину дня 24 апреля, в Воронежской области коронавирус обнаружили у 291 человека. 63 из них, у кого болезнь протекает легко, лечатся на дому. 335 человек с подозрением на эту страшную болезнь находятся в медучреждениях. Еще 2954 жителя области после приезда из-за границы обязаны находится дома. Семь человек в нашем регионе умерли от коронавируса, 38 выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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