2020-04-24T10:29:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже: 24 апреля болезнь выявили еще у 30 человек

Шестеро из них приехали из столицы
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото Юлии ПыхаловойФото Юлии ПыхаловойФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба области по борьбе с распространением коронавируса на пятницу, 24 апреля, в регионе зарегистрированы 30 новых случаев болезни. Шестеро из заболевших приехали из столицы и Московской области. Кроме того, среди зараженных есть шестилетний малыш, который не покидал пределов области.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа, - отмечают в оперштабе.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом жителей Воронежской области на этот момент составляет 291 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заказов SIM-карт Tele2 с доставкой на дом увеличилось в 5 раз
В Воронеже разрешили посещать пациентов в отделениях паллиативной помощи в период самоизоляции
Житель Воронежской области, перерезавший ножом горло сожительнице, пойдет под суд
В Воронежской области опрокинулся в кювет «Опель»: три человека попали в больницу
В воронежской больнице «Электроника» заподозрили коронавирус у 9 медиков и 11 пациентов
В лесу под Воронежем нашли огромный тайник с наркотиком
Коронавирус в Воронеже: 24 апреля болезнь выявили еще у 30 человек
В выходные в Воронеже потеплеет и пройдет гроза
63 жителя Воронежской области лечатся от коронавируса на дому
Воронежских курсантов, которые готовились в Москве к параду Победы, проверяют на коронавирус
Полтора миллиона сеянцев сосны выращивают в лесном «детском саду» под Воронежем
Библио-эстафета «Темная ночь-2020»: воронежцы будут собирать самолетики и танки
В Воронежской области водитель КамАЗа попался сотрудникам ГИБДД пьяным за рулем
В Воронежской области 23 апреля изолировали еще 15 человек с подозрением на коронавирус
В Воронеже с 23 на 24 апреля проведут ремонт дорог на 14 улицах
В Воронежской области число выздоровевших от коронавируса выросло до 38 человек
В Воронеже постояльцев частного дома престарелых проверят на коронавирус
Воронежская компания выплатила долг по зарплате 423 сотрудникам
В Воронеже пенсионер на иномарке врезался в грузовик
Жителя Воронежской области будут судить за попытку сбить сотрудника полиции
В Воронеже направили в суд дело о гибели четырех человек в ДТП
В Воронеже начали косить траву и восстанавливать газоны
Нескучная самоизоляция: Tele2 приглашает в дом по другим правилам
Воронежец ограбил знакомого из-за женщины