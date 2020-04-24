Коронавирус в Воронеже: 24 апреля болезнь выявили еще у 30 человек

24 Апр 2020 2020-04-24T10:29:39+03:00

Шестеро из них приехали из столицы

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По данным оперативного штаба области по борьбе с распространением коронавируса на пятницу, 24 апреля, в регионе зарегистрированы 30 новых случаев болезни. Шестеро из заболевших приехали из столицы и Московской области. Кроме того, среди зараженных есть шестилетний малыш, который не покидал пределов области.

Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа, - отмечают в оперштабе.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом жителей Воронежской области на этот момент составляет 291 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU