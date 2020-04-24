63 жителя Воронежской области лечатся от коронавируса на дому

24 Апр 2020 2020-04-24T09:12:25+03:00

Но это только легкие или бессимптомные случаи болезни

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В Воронежской области 63 пациента, которым поставили диагноз «коронавирус», проходят лечение на дому, что разрешено приказом Минздрава №198н. Документ допускает домашнее лечение для тех, кто болеет в легкой форме, или вообще не имеет никаких симптомов. Все они подписывают согласие на лечение, наблюдение у врачей, обязательное соблюдение карантина и получают памятку о правилах организации быта и общения с родными. Информация о таких пациентах передается в Роспотребнадзор и полицию.

Ежедневно пациентов на дому посещает врач, также им проводят консультации по телефону, рассказали в правительстве Воронежской области.

Напомним, всего с начала эпидемии коронавирусом заболел 261 житель региона, 38 человек выздоровели, семеро скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU