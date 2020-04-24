Коронавирус в Воронеже, последние новости на 24 апреля 2020: переезд медиков в отели, проверка частного дома престарелых

261 житель Воронежской области заразился коронавирусом. Количество выздоровевших увеличилось до 38, их выписали из больницы. Семеро заболевших скончались. За минувшие сутки еще 15 пациентов с подозрением на COVID-19 госпитализировали. Теперь в стационарах области находятся 335 человек. Выросло и число людей под домашним наблюдением с 2 668 до 2954. В регионе провели уже 24 528 лабораторных исследований на наличие COVID-19.

В Воронеже борющимся с коронавирусом врачам предложили на время оставить родной дом и пожить в отеле. По данным облправительства, такой возможностью уже воспользовались сотрудники БСМП №8. Какие заведения согласились принять медперсонал не уточняется.

Врач и фельдшер скорой помощи Новоусманской районной больницы заразились коронавирусом. По данным регионального департамента здравоохранения, предположительно, они контактировали с инфекцией за пределами основной работы: в частной скорой или в быту.

Постояльцев частного дома престарелых в Воронеже проверят на коронавирус. В облздраве рассказали, что 15 апреля из пансионата госпитализировали мужчину с диагнозом «внебольничная пневмония» в БСМП № 8. Тогда и появились подозрения, что в интернате возможен очаг заражения. 21 апреля участковый врач, старшая медсестра и участковая медсестра осмотрели 16 постояльцев и двух сотрудников. На момент осмотра у них не было признаков ОРВИ.

Напомним, в регионе работает горячая линия по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.