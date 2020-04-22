В Воронежской области коронавирус обнаружили у еще 25 человек

22 Апр 2020 2020-04-22T11:30:31+03:00

В последние дни за сутки в Воронежской области выявляют больше 20 новых зараженных. Фото: из архива «КП»

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22 апреля оперативный штаб по противодействию коронавирусу в Воронежской области сообщил о новых заболевших. Эту заразу подхватили еще 25 человек, шесть из них приехали из Москвы.

Среди новых заболевших двое детей пяти и восьми лет. 15 человек заразились контактным путем.

Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Областные власти заявили, что все их контакты установили, состояние здоровье людей находится под контролем.

Всего больных коронавирусом в Воронежской области теперь 236. Еще 262 человека госпитализированы с подозрением на эту болезнь. Семеро умерли, 30 выздоровели. Находящихся под наблюдением врачей на дому на данный момент 2293.

ИСТОЧНИК KP.RU