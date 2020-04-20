2020-04-20T19:02:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже беременная женщина победила новый коронавирус

Также выздоровел 6-месячный ребенок
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Доктора очень надеются, что инфекция не отразится на здоровье будущего малышаДоктора очень надеются, что инфекция не отразится на здоровье будущего малышаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области 20 апреля выросло до 30 человек. Все они выписаны из медучреждений. Как сообщили в региональном оперативном штабе, среди них - беременная женщина и 6-месячный ребенок.

О том, что в Воронежской области есть инфицированная COVID-2019 беременная женщина стало известно 7 апреля. Срок - 28 недель. Ее состояние оценивалось как нормальное, клинических проявлений не было.

- Доктора очень надеются, что инфекция не отразится на здоровье будущего малыша, - уточняли тогда в облздраве.

8 апреля COVID-19 подтвердился у младенца, которому всего 6 месяцев. Малыш контактировал с родителями, которые недавно побывали в Москве. Также заразился 31-летний отец мальчика.

Отметим, что в медорганизациях Воронежской области изолированы 236 человек с подозрением на новый коронавирус. Под наблюдением на дому еще 1 758 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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