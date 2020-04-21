2020-04-21T19:37:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже коронавирус заподозрили еще у 26 человек

Изолированных на дому стало больше на 535 человек
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Светланы Маковеевойфото Светланы МаковеевойФото: из архива «КП»
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По данным оперштаба Воронежской области по борьбе с коронавирусом на 19 часов 21 апреля, в стационары госпитализировали с подозрением на болезнь еще 26 человек. Теперь их общее количество 262.

На 535 человек больше стало изолированных на дому под наблюдением врачей. Если накануне вечером их было 1758, то сейчас 2293.

Напомним, на утро 21 апреля с учетом новых 31 случая общее количество заболевших коронавирусом в регионе составило 211 человек. 30 из них выздоровели и выписаны из больниц. Семеро умерли. Во вторник окончательный посмертный диагноз подтвердили седьмой жертве болезни – 59-летнему мужчине из Поворино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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