Следователи передали в суд дело жителя Воронежской области, забившего топором сожительницу

21 Апр 2020 2020-04-21T18:49:59+03:00

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В Воронежской области завершилось расследование уголовного дела по статье «убийство» в отношении 37-летнего жителя Россошанского района.

Следствие установило, что обвиняемый 3 февраля 2020 года в частном доме хутора Артемово во время распития спиртных напитков поссорился со своей 50-летней сожительницей. Мужчина взял топор и несколько раз ударил обухом женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте.

На предварительном следствии обвиняемый признал себя виновным. По ходатайству следователя, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров и иные материалы уголовного дела, которые были признаны достаточными для утверждения обвинительное заключения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал исполняющий обязанности руководителя Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Роман Роднев.

Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU