2020-04-13T13:21:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже умер третий пациент с коронавирусом: 48-летняя женщина за рубеж не выезжала

Предварительный анализ на COVID-19 был положительным
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Когда женщина обратилась за помощью, оказалось, что у нее внебольничная пневмонияКогда женщина обратилась за помощью, оказалось, что у нее внебольничная пневмонияФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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13 апреля в воронежской БСМП №1 скончалась женщина, чей предварительный анализ на коронавирус был положительным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Ей было 48 лет. Жила в Россоши, за рубеж не выезжала. Когда женщина обратилась за помощью, оказалось, что у нее внебольничная пневмония. 8 апреля ее экстренно госпитализировали в инфекционное отделение Россошанской районной больницы. После пациентку перевезли в Воронеж.

- Для спасения жизни пациентки использовались самые актуальные схемы лечения, искусственная вентиляция легких, кислород. Но из-за агрессивного течения болезни лечение не дало положительного результата. Финальный анализ умершей на коронавирус ожидается. Соболезнуем родным и близким женщины, - прокомментировали в оперштабе.

12 апреля умерли двое пациентов с коронавирусом. У 65-летней женщины также положительный анализ на COVID-19 был предварительный. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус.

Кроме того, 13 апреля Роспотребнадзор подтвердил еще одиннадцать случаев заражения новым коронавирусом в Воронежской области. Среди них трое - врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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