2020-04-12T16:01:12+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже умерла первая пациентка с предварительно подтвержденным коронавирусом

Женщине было 65 лет
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
У местной жительницы были хронические заболевания.У местной жительницы были хронические заболевания.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Воронеже умерла первая пациентка, предварительный анализ на коронавирус которой был положительным. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе правительства области.

Женщине было 65 лет. Она поступила в БСМП №8 по скорой помощи 10 апреля в 17.00 с внебольничной двусторонней пневмонией. Также у местной жительницы были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. За рубеж горожанка не выезжала и не относится к числу контактных лиц.

- Жительница Воронежа болела в течении 10 дней на дому. За медицинской помощью не обращалась. По КТ клиническая картина — коронавирус. Финальный анализ пока не готов, - прокомментировали в ведомстве.

Губернатор Александр Гусев принес семье погибшей свои соболезнования.

- Все мы разделяем ваше горе. Наши доктора сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, применяли самые актуальные методы лечения, консультировались с лучшими специалистами из федерального центра по борьбе с коронавирусом, применяли аппарат ИВЛ. Но, к сожалению, эта новая болезнь бывает сильнее и медицинских, и наших общих мер противодействия, - сказал губернатор.

Напомним, в Воронежской области на 12 апреля коронавирус подтвердился еще у 12 человек. Среди них и 34-летняя зараженная местная жительница, работающая врачом-реаниматологом. Она контактировала с родственниками из столицы. Всего Covid-19 нашли у 49 жителей региона. В стационарах области находятся 87 пациентов. На дому наблюдаются 159 жителей области. 12 инфицированных воронежцев выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют на сутки в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Новости 24
На рабочей неделе воронежцев ждут температурные качели и дожди
В Воронеже умер еще один пациент с коронавирусом
Воронежские полицейские поддержали местных жителей на самоизоляции песней
В Воронежской области коронавирус подозревают еще у 17 человек
Воронежский зоопарк показал видео с дальними родственниками обезьянки-космонавта
В центре Воронежа жители четырех улиц остались без воды из-за аварии
В Воронежской области нарушителей противопожарного режима выслеживают с помощью беспилотников
Воронежцев пугают смс-рассылками с информацией о штрафах за нарушение карантина
Воронежцев приглашают в онлайн-путешествие по регионам России
В Воронежской области мужчина похитил телефон знакомого во время застолья
Жительница Воронежа потеряла 479 тысяч рублей после разговора по телефону с мошенником
В Воронежской области мужчина угнал автомобиль у 86-летнего пенсионера
В Воронежской области зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом
В Воронежской области ВАЗ опрокинулся в кювет: погиб водитель
Воронежский заповедник поделился редким фото барсука
В Воронеже выхаживают упавшего в канализационную трубу зайчонка из Белгорода
В Воронеже коронавирус подозревают еще у 12 человек
Воронежская филармония запускает «антивирусный» онлайн проект: музыканты будут давать домашние концерты
Воронежец угнал «шестерку» со строительными инструментами
В Воронеже у врача-реаниматолога заподозрили коронавирус
В Воронеже на месте резонансной аварии иномарка перевернулась на крышу
В Воронеже за сутки не выявили новых заболевших коронавирусом