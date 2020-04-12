В Воронеже умерла первая пациентка с предварительно подтвержденным коронавирусом

В Воронеже умерла первая пациентка, предварительный анализ на коронавирус которой был положительным. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе правительства области.

Женщине было 65 лет. Она поступила в БСМП №8 по скорой помощи 10 апреля в 17.00 с внебольничной двусторонней пневмонией. Также у местной жительницы были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. За рубеж горожанка не выезжала и не относится к числу контактных лиц.

- Жительница Воронежа болела в течении 10 дней на дому. За медицинской помощью не обращалась. По КТ клиническая картина — коронавирус. Финальный анализ пока не готов, - прокомментировали в ведомстве.

Губернатор Александр Гусев принес семье погибшей свои соболезнования.

- Все мы разделяем ваше горе. Наши доктора сделали всё возможное, чтобы спасти жизнь пациентки, применяли самые актуальные методы лечения, консультировались с лучшими специалистами из федерального центра по борьбе с коронавирусом, применяли аппарат ИВЛ. Но, к сожалению, эта новая болезнь бывает сильнее и медицинских, и наших общих мер противодействия, - сказал губернатор.

Напомним, в Воронежской области на 12 апреля коронавирус подтвердился еще у 12 человек. Среди них и 34-летняя зараженная местная жительница, работающая врачом-реаниматологом. Она контактировала с родственниками из столицы. Всего Covid-19 нашли у 49 жителей региона. В стационарах области находятся 87 пациентов. На дому наблюдаются 159 жителей области. 12 инфицированных воронежцев выздоровели.