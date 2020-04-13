2020-04-13T11:07:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом на 13 апреля: среди инфицированных медики и родственники пациентов

До этого официально сообщалось о 60 подтвержденных случаях COVID-19 в регионе
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачейПациенты находятся под регулярным наблюдением врачейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Роспотребнадзор 13 апреля подтвердил еще одиннадцать случаев заражения новым коронавирусом в Воронежской области. Среди них трое - врачи. Например, 44-летний медик, которые недавно выезжал в Москву.

Кроме того, заразились двое мужчин 36 и 48 лет. Первый - родственник и одновременно врач, второй - коллега ранее заболевшего специалиста.

Произошел и еще один случай вспышки заболевания в кругу семьи: заболел 32-летний отец и двое его детей 4 и 11 лет. Все они контактировали до этого с одним и тем же больным.

Похожий случай и с женщинами 74 и 75 лет - они также оказались родственниками одного из ранее инфицированных COVID-19. Кроме того, 61-летний мужчина успел пообщаться с зараженным человеком и сам заболел.

В числе изолированных также 32-летняя женщина, которая недавно приехала из Мексики, и 39-летний гражданин Узбекистана с видом на жительство в РФ. У него диагноз «коронавирус» выявили, когда он поступил с пневмонией.

О состоянии пациентов не сообщается.

- Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - комментируют в региональном оперативном штабе.

В Воронежской области 12 апреля умерли двое пациентов с коронавирусом. У 65-летней женщины положительный анализ на COVID-19 был предварительный. Вторым умершим стал 63-летний мужчина с подтвержденным диагнозом - коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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