2020-04-12T19:22:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже умер еще один пациент с коронавирусом

Мужчине было 63 года
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже умер 63-летний мужчина, чей окончательный анализ показал коронавирус. Об этом сообщили в оперативном штабе в воскресенье, 12 апреля.

63-летний гражданин Армении приехал в Воронеж из Москвы 24 марта. По его словам, первые признаки ОРВИ появились у него 2 апреля. Но за медпомощью он не стал обращаться. 6 апреля его самочувствие ухудшилось, тогда он вызвал скорую помощь. Медики заподозрили у него коронавирус и госпитализировали в специализированный стационар.

КТ показала двустороннюю пневмонию. Немедленно было начато лечение. На фоне интенсивной терапии состояние пациента колебалось, периоды улучшения самочувствия давали медикам надежду на его выздоровление. Врачи использовали самые актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения больного. Врачи проводили по телемедицинской связи с ведущими специалистами одного из федеральных центров по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. С 8 апреля больной находился на ИВЛ, - пояснили в ведомстве.

У пациента диагностировали серьезные хронические заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что осложняло лечение. Врачи боролись за жизнь мужчины до последнего. Но 12 апреля он скончался.

Все, кто контактировал с умершим, находятся под медицинским наблюдением.

Напомним, за сутки это уже вторая смерть, связанная с коронавирусной инфекцией. Ранее скончалась 65-летняя пациентка, предварительный анализ на коронавирус которой был положительным. У нее были хронические заболевания.

Всего 12 апреля коронавирус подтвердился еще у 12 человек. Среди них и 34-летняя зараженная местная жительница, работающая врачом-реаниматологом. Она контактировала с родственниками из столицы. Всего Covid-19 нашли у 49 жителей региона. Число изолированных с подозрением на COVID-19 воронежцев превысило сотню. За сутки в больницы попали ещё 17 жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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