2020-04-10T16:00:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 10 апреля 2020 года составило 12 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 10 апреля 2020 года
Юрий КОЗЛОВ
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Анализы подтвердили, что от коронавируса вылечились еще трое жителей нашей области.Анализы подтвердили, что от коронавируса вылечились еще трое жителей нашей области.Фото: из архива «КП»
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В оперативном штабе сообщили о числе выздоровевших от коронавируса в Воронежской области по данным на 15.23 10 апреля 2020 года. Оказалось, что их уже 12 - прибавилось трое. В числе выздоровевших – пожилая семейная пара из Франции.

Напомним, в первой половине дня 10 апреля стало известно, что в Воронежской области коронавирус обнаружили у еще четырех человек. Общее число подхвативших эту заразу в нашем регионе теперь 37 человек. Учитывая, что 12 из них выздоровели, на данный момент коронавирусом больны 25 жителей области.

Напомним, 9 апреля случился совсем дикий инцидент: женщина прорвалась в воронежскую больницу к больному коронавирусом отцу, а потом сбежала на маршрутке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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