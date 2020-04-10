Число выздоровевших от коронавируса в Воронежской области на 10 апреля 2020 года составило 12 человек
В оперативном штабе сообщили о числе выздоровевших от коронавируса в Воронежской области по данным на 15.23 10 апреля 2020 года. Оказалось, что их уже 12 - прибавилось трое. В числе выздоровевших – пожилая семейная пара из Франции.
Напомним, в первой половине дня 10 апреля стало известно, что в Воронежской области коронавирус обнаружили у еще четырех человек. Общее число подхвативших эту заразу в нашем регионе теперь 37 человек. Учитывая, что 12 из них выздоровели, на данный момент коронавирусом больны 25 жителей области.
Напомним, 9 апреля случился совсем дикий инцидент: женщина прорвалась в воронежскую больницу к больному коронавирусом отцу, а потом сбежала на маршрутке.
ИСТОЧНИК KP.RU