Стало известно, как женщина проникла в воронежскую больницу к больному коронавирусом отцу

10 Апр 2020 2020-04-10T10:30:17+03:00

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Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусом рассказал о том, как жительнице Воронежа удалось проникнуть в отделение больницы №8, где проходил лечение ее отец с подтвержденным диагнозом.

Посетительница прошла через приемное отделение вместе с машиной скорой помощи, представившись родственницей, сопровождающей привезенного пациента. При этом женщина назвала вымышленное имя.

Напомним, инцидент произошел 8 апреля. Проникнув в отделение, родственница забаррикадировалась в палате с отцом, требуя отпустить его домой. Попасть внутрь персоналу больницы удалось только при помощи полиции. После этого женщину саму изолировали в боксе и взяли у нее анализы. Но уже 9 апреля, не дожидаясь результатов исследования, она самовольно покинула стационар и на маршрутке отправилась домой. Подробности побега в оперштабе не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU