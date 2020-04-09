В Воронеже женщина прорвалась в палату к больному коронавирусом отцу, а потом сбежала на маршрутке

В одну из палат воронежской больницы №8, где лежал зараженный коронавирусом мужчина, ворвалась его дочь. Женщина забаррикадировалась вместе с родственником и кричала, чтобы их отпустили домой. Понятное дело, что медики на такие требования не поддались. Однако и войти внутрь они не могли.

Пришлось звать полицию. Сотрудники помогли врачам «достучаться» до женщины. И хотя та вначале отказывалась оставаться в стационаре, однако в итоге согласилась «изолироваться». Теперь ей самой предстояло пройти тест на Covid-2019. Все это произошло 8 апреля.

А уже 9 апреля, бросив отца, женщина сбежала из больницы. Она вышла из медучреждения и на остановке села в маршрутный автобус №26А вместе с другими пассажирами. Благо, это вовремя заметили. Там же, в общественном транспорте, ее задержали полицейские.

Сбежавшую женщину вернули в ту же медорганизацию. У нее взяли первый анализ на Covid-2019. Теперь ей грозит не только диагноз «коронавирус», но и до двух лет лишения свободы. Если речь пойдет о массовом заражении, то будут заводить уголовное дело. Пока же полиция направила административный материал в Левобережный суд Воронежа (ст. 6.3 КоАП).

Примерно через полчаса после побега на место прибыли сотрудники управления транспорта Воронежа и Левобережной управы. Автобус отогнали на базу по адресу: Краснодонская, 31. Там машину продезинфицировали. Водитель маршрутки сейчас сидит дома на самоизоляции.

- Дальше работа с водителем и пассажирами будет проводиться сотрудниками Роспотребнадзора. Все пассажиры отправлены на самоизоляцию и под регулярное медицинское наблюдение. Всего в автобусе находилось пять человек, включая водителя, - сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, в Воронежской области коронавирусную инфекцию уже обнаружили у 33 жителей. Так, COVID-19 подтвердился у младенца, которому всего 6 месяцев. Среди зараженных также школьницы 13 и 11 лет. О других случая подробнее читайте в нашем материале.