2020-04-10T11:21:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Заболевшая коронавирусом женщина в Воронеже заразила сына, сестру и бабушку

Сейчас семья находится под наблюдением врачей
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачейПациенты находятся под регулярным наблюдением врачейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Стали известны подробности о заражении коронавирусом четырех человек в Воронежской области. Напомним, 10 апреля диагноз COVID-19 официально подтвердили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе регионального оперативного штаба сообщили, что речь идет о 68-летнем мужчине. Он не выезжал из региона, но контактировал с ранее заболевшей дочерью.

Другие три случая связаны между собой - инфекция распространилась в кругу семьи. Первой заболела женщина, ее уже изолировали несколько дней назад. Сейчас же диагноз подтвердился у ее 36-летней сестры, а следом у 10-летнего сына и его 58-летней бабушки.

- Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - отметили в оперштабе.

Отметим, что на днях в Воронеже произошел странный инцидент: женщина проникла в воронежскую больницу к больному коронавирусом отцу, а затем сбежала на маршрутном автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рассказали, как пожилым жителям Воронежской области получить бесплатные продукты и хозтовары
В Воронеже опрокинувшаяся фура создала огромную пробку
Tele2 поддерживает воронежских абонентов полезными онлайн-сервисами в период самоизоляции
В Воронежской области водителя, три раза отказавшегося пройти тест на опьянение, приговорили к обязательным работам
В Воронежской области чиновник оштрафовал трех человек ни за что
В Воронеже закрыли уголовное дело бывшего директора заповедника «Костенки»
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
В Воронеже поймали беременную воровку с ребенком
В Воронеже стартует масштабный ремонт дорог
Заболевшая коронавирусом женщина в Воронеже заразила сына, сестру и бабушку
Банк УРАЛСИБ запустил акцию для бизнеса с начислением на остаток на счете
В Воронежской области зафиксировали четыре новых случаях заражения коронавирусом на 10 апреля
В выходные в Воронеже резко похолодает
Впервые в истории Воронежской области больному пересадили сердце
Стало известно, как женщина проникла в воронежскую больницу к больному коронавирусом отцу
В условиях самоизоляции драмтеатр покажет воронежцам онлайн спектакли по Вырыпаеву и Дурненкову
Коронавирус в Воронеже: дополнительных маршрутов к кладбищам на Пасху не будет