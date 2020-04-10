Заболевшая коронавирусом женщина в Воронеже заразила сына, сестру и бабушку

10 Апр 2020 2020-04-10T11:21:59+03:00

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Стали известны подробности о заражении коронавирусом четырех человек в Воронежской области. Напомним, 10 апреля диагноз COVID-19 официально подтвердили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе регионального оперативного штаба сообщили, что речь идет о 68-летнем мужчине. Он не выезжал из региона, но контактировал с ранее заболевшей дочерью.

Другие три случая связаны между собой - инфекция распространилась в кругу семьи. Первой заболела женщина, ее уже изолировали несколько дней назад. Сейчас же диагноз подтвердился у ее 36-летней сестры, а следом у 10-летнего сына и его 58-летней бабушки.

- Пациенты находятся под регулярным наблюдением врачей и получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - отметили в оперштабе.

Отметим, что на днях в Воронеже произошел странный инцидент: женщина проникла в воронежскую больницу к больному коронавирусом отцу, а затем сбежала на маршрутном автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU