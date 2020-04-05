5 Апр 2020 2020-04-05T17:38:18+03:00

Мы собрали данные по выписанным из больницы на вечер 5 апреля

Изменить размер текста: A A

Еще одна хорошая новость. Число выздоровевших от коронавируса в Воронеже достигло семи человек. Вечером 5 апреля из больницы выписали еще одну пациентку, которая победила опасный недуг. Утром стационар покинула пятая излечившаяся от коронавируса.

По–прежнему на лечении остаются семь человек с подтвержденным диагнозом. К счастью, у всех них легкая форма болезни.

Напомним, на сегодня в области 14 лабораторно подтвержденных диагнозов. В больницах на лечении остаются 8 человек.

В субботу, 4 апреля, диагноз «коронавирус» поставили женщине 44 лет, приехавшей из Московской области, и 29-летнему молодому человеку, который проходил лечение от пневмонии в Калачеевской больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU