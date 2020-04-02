Из-за коронавируса пара из Воронежа застряла на Занзибаре

2 Апр 2020 2020-04-02T17:10:58+03:00

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Пара из Воронеже не может выбраться из Занзибара. Архипелаг, давно ставший популярным во всем мире курортом, является частью Танзании. А эта страна, как и многие другие, в мире, закрыла границы и прекратила выпускать и принимать самолеты из-за рубежа.

- Я связывался с консульством России в Танзании по поводу этих двух наших земляков. Они приехали в эту страну не через турагентство, сами договаривались, бронировали гостиницу, - рассказал руководитель воронежского представительства Министерства иностранных дел (МИД) Алексей Некрасов. – Прежде всего обсуждали вопросы помощи в части предоставлениям им места в гостиницах, ее оплаты (здесь важно, чтобы местные власти не сильно задирали цены, это тоже предмет переговоров). Эта пара будет ждать, пока, во-первых успешно завершатся переговоры с Танзанией о разрешении российскому самолету приземлиться в этой стране и улететь оттуда. Во-вторых, нашим летчикам нет смысла гонять самолет всего лишь за двумя туристами, нужно собрать их по всей этой части Африки. К примеру, есть наши соотечественники на Сейшельских островах – вроде бы даже около сотни человек. Как только все это сделают, всех их вывезут, в том числе и воронежскую пару. Для них было бы лучше, если самолет приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Но рассматриваются и другие варианты – Иркутск, Красноярск, Новосибирск, даже Хабаровск.

Напомним, 26 марта стало известно о том, что удачно закончилась одиссея в Марокко семейной пары из Воронежа Александра и Ольги Кушнир. Они не могли выбраться из этой арабской страны Африки с 15 марта, когда было прервано авиасообщение с другими странами. Супругов Кушнир эвакуировали из Марокко 24 марта вместе с другими россиянами. Александр рассказал, что их доставили в аэропорт на автобусах, их сопровождали сотрудники консульства, обеспечили питание на борту, и все это бесплатно. Он заявил, что испытал чувство гордости за свою страну.

Кроме того, ждет самолета, чтобы улететь из Объединенных Арабских Эмиратов, вылечившийся от коронавируса воронежский велогонщик Игорь Боев. Он провел в местном госпитале месяц - с 29 февраля по 31 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU