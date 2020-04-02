Воронежский велосипедист, госпитализированный в ОАЭ, вылечился от коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T11:59:19+03:00

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31 марта воронежский велосипедист Игорь Боев узнал, что оба сданных им теста дали отрицательный результат на коронавирус. Это значит, что он здоров. Напомним, воронежского спортсмена отвезли в госпиталь в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби с диагнозом коронавирус 29 февраля. В итоге он пролежал там ровно месяц.

- Игоря выпустили из госпиталя поздно вечером, уже почти в ночь на 1 апреля. Сейчас он находится на территории то ли военной базы, то ли какого-то лагеря, и ждет самолета из России, чтобы поехать домой, - рассказал Олег Агапов, главный тренер по велоспорту Воронежской области. – Понятно, что ради одного Игоря лайнер не будут гонять, соберут группу из наших соотечественников, застрявших в ОАЭ, тогда и его туда включат. Пока непонятно, как перенесенное заболевание скажется на его спортивной карьере.

Напомним, на данный момент, если учитывать Игоря Боева, коронавирусом в Воронежской области заболели 13 человек. Трое выздоровели, таким образом, реально от этой заразы сейчас страдают десять людей, находящихся в нашем регионе. 39 человек госпитализированы по подозрению на эту страшную больницу. Еще 545 находятся под наблюдением после поездки за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU