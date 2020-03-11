Зараженный коронавирусом воронежский велогонщик уже чувствует себя здоровым

Стало известно, в каком состоянии находится лежащий в госпитале в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби воронежский велогонщик Игорь Боев. Напомним, спортсмен заразился коронавирусом, и его пришлось снять с гонки.

- Мы регулярно связываемся с Игорем по Viber. Во время последнего нашего разговора он сказал, что чувствует себя нормально, даже температуры нет, да и раньше она была небольшая - всего 37, - рассказал Олег Агапов, главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту. – Только от безделья мучается, тренироваться невозможно. Остается ждать результатов очередного теста. Предосторожность понятна: коронавирус обнаружили у еще одного российского велогонщика Дмитрия Страхова. 13 марта истекает две недели с момента того, как Игоря госпитализировали. Надеемся, что вирус окончательно отступил, и нашего гонщика отпустят с карантина.

На данный момент Игорь Боев – единственный житель Воронежской области с подтвержденным диагнозом - коронавирус. Еще пять человек проходят обследование. В инфекционном отделении Новоусманской районной больницы лежат двое мужчин 54 и 39 лет и две женщины 49 и 33 лет. Все четверо недавно вернулись из Италии. Также под наблюдением находится 26-летняя девушка – она недавно была в Китае. Кроме того, в инфекционном боксе областной детской клинической больницы № 2 продолжает лечиться ее ровесница. Она вернулась из Италии в конце февраля и сейчас ждет окончательных результатов анализов, Предварительные показали, что коронавируса у них нет.

Медики советуют – если вы побывали в неблагополучных по коронавирусу странах и почувствовали себя больным – вызывайте врача на дом. Он решит, требуется ли вас госпитализировать. Доктору нужно обязательно рассказать о том, общались ли вы с иностранцем, зараженным коронавирусом.

По всем возникающим вопросам можно обратиться на горячую линию по коронавирусной инфекции, работающей по телефону (473) 212-64-42. С понедельника по четверг туда можно звонить с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 16.45. Перерыв – с 13.00 до 13.45, суббота и воскресенье – выходные.