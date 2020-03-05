Стали известны результаты анализов воронежцев, у которых подозревали коронавирус

5 Март 2020 2020-03-05T11:13:03+03:00

У всех четырех воронежских пациентов, госпитализированных в последнее время с подозрением на коронавирус, предварительные анализы дали отрицательные результаты Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В частности, пришли предварительные результаты по семейной паре, летевшей в одном самолете с заразившимся китайцем

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У всех четырех воронежских пациентов, госпитализированных в последнее время с подозрением на коронавирус, предварительные анализы дали отрицательные результаты. Об этом 5 марта сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, 27 февраля в Воронеже госпитализировали с подозрением на новый тип коронавируса семейную пару, недавно вернувшуюся из Ирана. Речь идет о 56-летнем мужчине и его 53-летней супруге – они летели из Тегерана в Москву. Как выяснилось позже, на том же борту был гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

Так речь идет о 26-летней девушке, ранее вернувшейся из Италии. И 54-летнем мужчине – он также гостил в Италии. Его госпитализировали в инфекционное отделение Новоусманской районной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU