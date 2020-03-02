В Воронеже изолировали супругов, летевших на одном самолете с зараженным коронавирусом китайцем

27 февраля в Воронеже госпитализировали с подозрением на новый тип коронавируса семейную пару, недавно вернувшуюся из Ирана. Речь идет о 56-летнем мужчине и его 53-летней супруге – они летели из Тегерана в Москву. Как выяснилось позже, на том же борту был гражданин Китая, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

- Супруги находятся в инфекционном боксе областной детской клинической больницы №2. Там же проходит лечение госпитализированная ранее 26-летняя девушка, вернувшаяся из Италии. Предварительные результаты анализов на наличие коронавирусной инфекции у всех пациентов отрицательные, - отмечают в правительстве Воронежской области.

Кроме того, 2 марта в инфекционное отделение Новоусманской районной больницы госпитализировали 54-летнего мужчину с признаками ОРВИ. Недавно он вернулся из Италии.

- Для определения наличия коронавируса будет проведен анализ на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской области». Параллельно проведут исследование на грипп и ОРВИ. Контактировавших с пациентами людей возьмут под наблюдение эпидемиологи, - комментируют в облпарвительстве

Все четверо госпитализированных находятся в удовлетворительном состоянии. Напомним, ни у кого из 8 воронежцев, госпитализированных ранее после возвращения из Китая с признаками ОРВИ, коронавирус не обнаружен. Все пациенты прошли лечение и выписаны домой.

Департамент здравоохранения региона рекомендует прибывшим из эпидемически неблагополучных по коронавирусу стран при повышении температуры, появления кашля, насморка или других симптомов, вызвать врача на дом. Доктор определит, необходима ли госпитализация. При вызове необходимо сообщить о возможных контактах с инфекционными больными.

Напомним, в соответствии с Временными рекомендациями Роспотребнадзора за гражданами, прибывшими из-за рубежа, устанавливается медицинское наблюдение на срок 14 дней с момента прибытия на территорию России. На 10-й день прибытия проводится лабораторное обследование на наличие коронавируса. В случае появления симптомов заболеваний, не исключающих наличие новой коронавирусной инфекции, их госпитализируют в изолятор инфекционного стационара для проведения обследования и лечения.

Пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.