В Воронеже госпитализировали отдыхавшую в Италии девушку с подозрением на коронавирус

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:28:01+03:00

Напомним, до этого ни у кого из жителей региона страшный диагноз не подтвердился

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27 февраля в Воронеже госпитализировали 26-летнюю девушку с признаками ОРВИ. Она недавно вернулась из Милана. Из-за риска коронавирусной инфекцией ее решили поместить в инфекционный бокс областной детской клинической больницы №2.

- Для определения типа вируса, вызвавшего ОРВИ, будет проведен специальный анализ на базе федеральной лаборатории Роспотребнадзора. Соответствующие пробы уже готовятся. Параллельно будет проведено исследование на грипп. Люди, контактировавшие с пациенткой, будут взяты под наблюдение эпидемиологов, - отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Напомним, ни у кого из 8 воронежцев, госпитализированных ранее после возвращения из Китая с признаками ОРВИ, вирус коронавируса не обнаружили. Все они прошли лечение и выписаны домой.

- В связи с участившимися случаями заболевания коронавирусом воронежские медики проявляют эпидемиологическую настороженность к людям, имеющим признаки ОРВИ и приезжающих в Воронежскую область из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов и стран, в частности Китая, Италии и др. Сейчас случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 33 странах мира, - комментируют в облправительстве.

Ранее уроженка Воронежа рассказала "КП-Воронеж", как власти Турина борются с коронавирусом.

Напомним, все началось с двух воронежских пациентов, прибывших из Китая с симптомами ОРВИ – 55-летней женщины и 35-летнего мужчины.

Пациентов с подозрением на коронавирус отправляют в воронежскую детскую больницу №2. Почему именно туда? Как мы уже рассказывали, там находятся специальные изолирующие боксы - по сути, небольшие комнаты с панорамными стеклами. Это гарантия, что заболевший человек не будет контактировать с другими пациентами.

ИСТОЧНИК KP.RU