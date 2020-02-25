Россиянка о коронавирусе в Италии: «Сначала итальянцы боялись китайцев, а теперь наоборот»

Буквально за каких-то несколько дней Италия вышла на третье место в мире по числу зараженных коронавирусом, на втором - Южная Корея, на первом - Китай.

Инфекция COVID-19 подтвердилась у 283 человек, умерли семеро. Зараза поразила северные, самые богатые, регионы Италии, где сосредоточены промышленные предприятия страны. Традиционно там сложились крепкие экономические связи с Китаем, да и самих китайцев на севере «сапожка» много.

Уроженка Воронежа Карина Выставкина, которая уже много лет живет в пригороде Турина (столица региона Пьемонт), рассказала «Комсомольской правде в Воронеже», что итальянцы стараются с юмором относиться к сложившейся ситуации:

- Когда вирус только начал распространяться в Китае, все здесь боялись китайцев, а теперь в свете последних событий уже китайцы начали бояться итальянцев. Конечно, это шутка. Но я недавно видела в супермаркете, как местные старались обходить китайцев за три версты.

Паники среди жителей пока нет.

Но в целом в регионе Пьемонт паники нет. Хотя вечером 23 февраля сроком на неделю власти закрыли все детские сады, школы, университеты, спортивные сооружения. Даже в храмах запретили мессы. Поодиночке в божьем доме помолиться пока еще можно.

А вот на самое святое у итальянцев рука почти не поднялась: игры в рамках чемпионата Италии по футболу решили проводить без зрителей. Как и недавний показ Армани в Милане.

- В воскресенье племянник моего мужа в Турине принимал участие в детских региональных соревнованиях по плаванию. Он успел выступить утром, а те, кто был после обеда, уже не смогли, так как соревнования срочно запретили, - рассказала Карина.

На работе ей выдали ряд инструкций: не принимать участия ни в каких публичных собраниях, групповых поездках, уличных торжествах. Кроме того, всех сотрудников снабдили специальными масками, но сказали, что их можно не надевать, если никто не болеет.

Карине выдали на работе маску.

Во многих компаниях, по ее словам, ввели обязательную процедуру мытья рук. Фиксируют даже количество подходов к раковине. Особенно это касается тех, кто работает с людьми:

- Нам тоже рекомендуют мыть руки, и все стараются это делать, так как бояться подцепить вирус. Также дали памятку, что делать, если у вас высокая температура, сильный кашель, затрудненное дыхание и куда звонить? – пояснила уроженка Воронежа.

Все торговые центры, магазины, рестораны открыты, но людей там стало гораздо меньше. Работают даже рынки. Однако власти не рекомендуют ничего из этого списка посещать без большой потребности, по крайней мере, не в час пик.

- Масок в аптеках нет, как и средств для дезинфекции рук. Но у нас говорят, что достаточно их просто правильно мыть: под проточной водой, с мылом. В аптеках также проблематично купить жаропонижающие средства на основе парацетамола и противовоспалительные средства. Если хочешь попасть к доктору, нужно заранее записываться, чтобы прийти четко к своему времени, не создавать очередь и не заражать других. Несмотря на это паники здесь нет. Ситуацию больше нагнетают СМИ, - отметила Карина Выставкина.

А вот с едой, по крайней мере, в Пьемонте, проблем нет. В супермаркетах все есть, товары с полок жители не сметают. Хотя некоторые стараются закупить побольше пасты, риса, консервов – всего того, что долго хранится.

Совершенно иная ситуация в соседнем регионе Ломбардия. Там не только закрыли все образовательные учреждения и отменили мероприятия, но и в магазинах почти все размели.

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