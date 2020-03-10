2020-03-10T17:58:45+03:00
Общество

Под Воронежем в инфекционном отделении проверяют пять человек на коронавирус

Большинство из них недавно вернулось из Италии
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Если вы вернулись из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов и стран и у вас появились какие-либо симптомы - вызывайте врача на домЕсли вы вернулись из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов и стран и у вас появились какие-либо симптомы - вызывайте врача на домФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На прошлой неделе в инфекционное отделение Новоусманской районной больницы госпитализировали двух мужчин 54 и 39 лет, а также двух женщин 49 и 33 лет. Все они недавно вернулись из Италии. Также под наблюдением находится 26-летняя женщина – она вернулась на родину из КНР. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

- У всех пациентов были признаки заболеваний, не исключающих наличие коронавирусной инфекции. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, предварительные анализы – отрицательные, - уточнили в облздраве.

Напомним, что в инфекционном боксе ОДКБ №2 продолжает лечиться 26-летняя женщина. Она вернулась из Италии в конце февраля. Предварительные результаты ее анализов также отрицательные.

Если вы вернулись из эпидемически неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов и стран и у вас появились какие-либо симптомы - вызывайте врача на дом. Доктор проведет осмотр и определит, необходима ли госпитализация. При вызове врача необходимо сообщить о факте контакта с инфекционным больным во время пребывания на эпидемически неблагополучной территории.

Отметим, что в Воронежской области начнет работать «горячая линия» по коронавирусной инфекции.

Тем временем случаи заболевания зарегистрированы не только в Липецке (там заболели три человека), но также обнаружили вирус и у жителя соседнего Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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