Воронежского велосипедиста, заразившегося коронавирусом, сняли с гонки в ОАЭ

Стало известно, что 29 февраля с подозрением на коронавирус попал в госпиталь столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби воронежский велогонщик Игорь Боев и Дмитрий Филиппович, механик команды, в которой он выступал.

- Игорь Боев проехал два этапа гонки в ОАЭ. После этого его сняли с соревнования из-за подозрения на это заболевание, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту Олег Агапов. – Результаты анализов подтвердили, что у Игоря коронавирус. По нашим данным, самочувствие у него в целом неплохое, только температура немного повысилась.

По сведениям ряда СМИ, условия в госпитале, где лежит Игорь Боев, нормальные, есть душ, туалет. Еда, хотя и непривычная для велогонщиков, но вполне сносная. Wi-Fi в госпитале есть, хотя бывают и перебои. Игорю часто измеряют давление, пульс, температуру, дают таблетки.

Игорь Боев стал первым жителем Воронежской области, у которого обнаружили коронавирус. Напомним, сейчас на наличие коронавируса проверяют супружескую пару, летевшую из Тегерана в Москву в одном самолете с больным китайцем. Предварительные результаты анализов 26-летней девушки, недавно вернувшейся из Италии, отрицательные. Под наблюдением в инфекционном отделении Новоусманской районной больницы находится 54-летний мужчина с признаками ОРВИ. Он также недавно вернулся из Италии. Анализы восьми жителей Воронежской области, ранее госпитализированных с подозрением на коронавирус, показали, что этого страшного заболевания у них нет.

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