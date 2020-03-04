2020-03-04T16:39:48+03:00
Общество

Воронежского велосипедиста, заразившегося коронавирусом, сняли с гонки в ОАЭ

Главный тренер Воронежской области по велоспорту Олег Агапов заявил, что в целом самочувствие у Игоря Боева неплохое
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Игорь Боев.Игорь Боев.Фото: cspsk-vrn.ru
Изменить размер текста:

Стало известно, что 29 февраля с подозрением на коронавирус попал в госпиталь столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби воронежский велогонщик Игорь Боев и Дмитрий Филиппович, механик команды, в которой он выступал.

- Игорь Боев проехал два этапа гонки в ОАЭ. После этого его сняли с соревнования из-за подозрения на это заболевание, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту Олег Агапов. – Результаты анализов подтвердили, что у Игоря коронавирус. По нашим данным, самочувствие у него в целом неплохое, только температура немного повысилась.

По сведениям ряда СМИ, условия в госпитале, где лежит Игорь Боев, нормальные, есть душ, туалет. Еда, хотя и непривычная для велогонщиков, но вполне сносная. Wi-Fi в госпитале есть, хотя бывают и перебои. Игорю часто измеряют давление, пульс, температуру, дают таблетки.

Игорь Боев стал первым жителем Воронежской области, у которого обнаружили коронавирус. Напомним, сейчас на наличие коронавируса проверяют супружескую пару, летевшую из Тегерана в Москву в одном самолете с больным китайцем. Предварительные результаты анализов 26-летней девушки, недавно вернувшейся из Италии, отрицательные. Под наблюдением в инфекционном отделении Новоусманской районной больницы находится 54-летний мужчина с признаками ОРВИ. Он также недавно вернулся из Италии. Анализы восьми жителей Воронежской области, ранее госпитализированных с подозрением на коронавирус, показали, что этого страшного заболевания у них нет.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Первыми вытащили детей через окно": женщина спасла из заваленного дома в Самаре беременную сноху и сестру
В момент трагедии на кухне дома на Арцыбушевской находились три женщины, одна из них беременная - ей рассекло лицо шифером, вторую завалило камнями [эксклюзив КП]
Новости 24
В Воронеже отменили торги на строительство центра мужской гимнастики
В марте воронежцы смогут забронировать путевки в детские лагеря
Замначальника сервисного депо в Воронеже похитил аккумуляторы на 280 тысяч рублей
Арестованный за взятку ректор воронежского опорного вуза ежегодно зарабатывал несколько миллионов рублей
В Воронеже ученые нашли два новых вида опасных клопов
«Ректора даже в лицо не все знают»: воронежские студенты об аресте Сергея Колодяжного
В Воронеже после скандала с ректором в технический университет нагрянули силовики
Правительство Воронежской области наградит за экологические достижения
В Воронеже демонтировали светодиодный фонтан в Кольцовском сквере
В Воронеже на видео попала драка двух водителей маршруток
В Воронеже поймали банду угонщиков отечественных автомобилей
Еще пять домов вышли из управляющей компании Михаила Палютина
Защита ректора воронежского опорного вуза, подозреваемого во взятке, подаст апелляцию
На 30 улицах в центре Воронежа проведут весеннюю обрезку деревьев