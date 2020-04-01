Коронавирус в Воронеже на вечер 1 апреля: за день наблюдение на дому сняли с 283 человек

1 Апр 2020 2020-04-01T19:42:05+03:00

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По данным оперативного штаба области по коронавирусу, на вечер 1 апреля, в регионе зарегистрировано 12 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом. За день их стало на 4 больше. Речь идет о 20-летней девушке, которая вернулась из Дубая и ее 28-летнем молодом человеке, который не выезжал за рубеж. Также диагноз подтвердили у 52-летнего воронежца, прилетевшего из Куршавеля, и 21-летней девушки, прибывшей из Испании. Два пациента, благополучно, поборовших инфекцию, покинули больницу.

На изоляции в стационарах с подозрением на коронавирус находятся 39 человек, что на два больше, чем утром среды. А вот количество наблюдаемых врачами на домашнем карантине с утра сократилось на 283. Теперь их 545 человек.

Напомним, с 31 марта в Воронежской области из-за коронавируса ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной помощью, поездок на работу (если вас не перевели на удаленку), покупок продуктов, выгула собак и выноса мусора. Запрета на использование личных автомобилей нет. Общественный транспорт будет ходить, но его расписание скорректировали.

ИСТОЧНИК KP.RU