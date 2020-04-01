2020-04-01T11:30:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области зарегистрировали четыре новых случая коронавируса

Информация об этом появилась на сайте Роспотребнадзора
Юлия ДИДЕНКО
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Состояние пациентов удовлетворительное.Состояние пациентов удовлетворительное.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Воронежской области зарегистрировали еще четыре случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 1 апреля. Почти все заболевшие побывали до этого за границей.

Речь идет о 20-летней девушке, которая вернулась из Дубая и ее 28-летнем молодом человеке, который не выезжал за рубеж. Также диагноз подтвердили у 52-летнего воронежца, прилетевшего из Куршавеля, и 21-летней девушки, прибывшей из Испании.

- Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведется работа, - прокомментировали в пресс-службе правительства области.

Напомним, накануне двое воронежцев заразились коронавирусом. Это 58-летний мужчина, который вернулся из Доминиканы, и 23-летняя девушка, которая была в Марокко. Таким образом, всего в Воронежской области подтвержденных случаев COVID-19 - 12. Первых двух пациентов, излечившихся от коронавируса, выписали из Новоусманской районной больницы.

С 31 марта в Воронежской области из-за коронавируса ввели режим всеобщей самоизоляции. Выходить на улицу разрешается только для обращения за экстренной помощью, поездок на работу (если вас не перевели на удаленку), покупок продуктов, выгула собак и выноса мусора. Запрета на использование личных автомобилей нет. Общественный транспорт будет ходить, но его расписание скорректировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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