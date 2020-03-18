2020-03-18T17:57:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за коронавируса воронежская пара не может улететь из Марокко

Авиасообщение в стране полностью закрыли еще 15 марта
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежцы Александр и Ольга Кушнир не могут улететь из Марокко из-за пандемии коронавируса. Авиасообщение в стране прекратили еще 15 марта. Об этом на своей странице в соцсети рассказал сам Александр.

- Сейчас мы ждем распоряжений со стороны генерального консульства России по эвакуации российских граждан. Более 400 человек на сегодняшний день находятся в стране. Несколько десятков тысяч европейских туристов так же находятся в стране без возможности попасть домой, - рассказал горожанин.

С понедельника, 16 марта, власти Марокко приняли решение закрыть кафе, рестораны, кинотеатры, театры, концертные залы, бани, клубы и спортивные объекты. В стране на сегодняшний день зарегистрировано 46 случаев заражения. Двое умерли.

Напомним, в Воронежской области на данный момент не зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся шестнадцать пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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