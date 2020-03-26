2020-03-26T09:26:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Застрявшие в Марокко из-за коронавируса воронежцы все-таки вернулись домой

Правительство РФ осуществило эвакуационный спецрейс для 450 граждан России, застрявших в королевстве
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пара из Воронежа Александр и Ольга Кушнир вернулись домой после недели заточения в Марокко. 24 марта правительство РФ осуществило эвакуационный спецрейс для 450 граждан России, находящихся в королевстве.

- Доставка из других городов до места вылета на автобусах, сопровождение сотрудников консульства, комфортабельный самолет, питание на борту, и вы не поверите, все это абсолютно бесплатно! Это действительно тот случай, когда можно сказать с гордостью: «Моя страна позаботилась обо мне, мое правительство меня не бросило», - рассказал на своей странице в соцсети Александр.

Мужчина добавил, что для них это были тяжелые семь дней

- Немного грустно и страшно было смотреть на опустевшие улицы и колонны военной техники под окнами. Сейчас это уже вспоминается с улыбкой, это было действительно яркое приключение, - отметил местный житель.

Несмотря на отсутствие симптомов коронавируса, они с женой ушли на домашний карантин.

- Это даже хорошо, очень хочется отдохнуть после всего пережитого. Гречка и туалетная бумага запасены, враг не пройдет, - пошутил воронежец.

Напомним, Александр и Ольга оказались закрытыми в стране 15 марта, когда там было прекращено авиасообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Количество воронежцев под наблюдением из-за коронавируса резко перевалило за тысячу
Воронежцев напугали люди в защитных костюмах, обрабатывающие подъезды
В Воронеже бизнесмен наворовал субсидий на 2,5 млн рублей по фиктивным документам
В Воронежской области ВАЗ врезался в иномарку: пострадала женщина
В Воронеже из-за коронавируса Волонтеров Победы будут обучать онлайн
Застрявшие в Марокко из-за коронавируса воронежцы все-таки вернулись домой
Лисичка с украденной добычей попала в фотоловушку в заповеднике в Воронежской области
Коронавирус в Воронеже, новости на 26 марта 2020-го: отменили все мероприятия, запустили круглосуточную «горячую линию»
В период коронавируса оперный театр приглашает воронежцев слушать арии он-лайн