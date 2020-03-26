Застрявшие в Марокко из-за коронавируса воронежцы все-таки вернулись домой

26 Март 2020 2020-03-26T09:26:46+03:00

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Пара из Воронежа Александр и Ольга Кушнир вернулись домой после недели заточения в Марокко. 24 марта правительство РФ осуществило эвакуационный спецрейс для 450 граждан России, находящихся в королевстве.

- Доставка из других городов до места вылета на автобусах, сопровождение сотрудников консульства, комфортабельный самолет, питание на борту, и вы не поверите, все это абсолютно бесплатно! Это действительно тот случай, когда можно сказать с гордостью: «Моя страна позаботилась обо мне, мое правительство меня не бросило», - рассказал на своей странице в соцсети Александр.

Мужчина добавил, что для них это были тяжелые семь дней

- Немного грустно и страшно было смотреть на опустевшие улицы и колонны военной техники под окнами. Сейчас это уже вспоминается с улыбкой, это было действительно яркое приключение, - отметил местный житель.

Несмотря на отсутствие симптомов коронавируса, они с женой ушли на домашний карантин.

- Это даже хорошо, очень хочется отдохнуть после всего пережитого. Гречка и туалетная бумага запасены, враг не пройдет, - пошутил воронежец.

Напомним, Александр и Ольга оказались закрытыми в стране 15 марта, когда там было прекращено авиасообщение.

ИСТОЧНИК KP.RU