2020-03-31T14:40:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Специальная разметка для магазинов в Воронеже: что необходимо сделать бизнесу в период самоизоляции

Речь идет о тех магазинах, которым разрешено работать
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Будут ли введены какие-то дополнительные ограничительные меры в отношении действующего бизнеса?Будут ли введены какие-то дополнительные ограничительные меры в отношении действующего бизнеса?Фото: Максим ГОРОХОВ
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В Воронежской области до особого распоряжения ввели режим всеобщей самоизоляции. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев 31 марта. Жителям региона запретили выходить из дома без острой необходимости.

Мы уже писали, что работать в существующих реалиях могут только аптеки, продуктовые магазины и некоторые другие точки с товарами первой необходимости.

Но будут ли введены какие-то дополнительные ограничительные меры в отношении действующего бизнеса? Например, обязательная специальная разметка для магазинов, которые продолжают работать? Или ограничение по количеству посетителей одновременно?

Ответить на эти вопросы «КП-Воронеж» попросила руководителя департамента предпринимательства и торговли Воронежской области Сергея Корчевникова.

- Да, будут вводиться подобные меры. Я прошу обратить внимание, речь идет не об ограничении бизнеса, а о том, чтобы жителей оградить друг от друга. В магазинах, например, с продуктами питания будет нанесена разметка, чтобы помогать жителям ориентироваться. В «квадратик» свой заступили - следующий ждет своей очереди. Так и будем проходить через кассу, - подчеркнул Сергей Корчевников.

При этом спикер отметил, что при введении подобных мер Воронежская область будет ориентироваться на Москву. Учитывая это, можно обратить внимание на столичный опыт.

Отметим, что региональные власти сообщили о двух новых случаях коронавируса. Теперь в Воронежской области уже восемь людей, подхвативших инфекцию. Четырех человек, лежавших в больнице с подозрением на болезнь, выписали, теперь их 34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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