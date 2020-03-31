Еще два жителя Воронежской области заболели коронавирусом
Власти сообщили о двух новых случаях коронавируса в Воронежской области.
58-летний мужчина был госпитализирован 27 марта без симптомов болезни. Он вернулся 16 марта из Доминиканы.
23-летняя девушка легла в больницу 24 марта. Она прилетела 13 марта из Марокко. Плотно контактировала с тремя людьми. Их предварительные анализы на коронавирус отрицательные.
Оба новых зараженных соблюдали режим самоизоляции. Cостояние мужчины и девушки удовлетворительное, установлен полный круг их контактов, с ними ведется работа.
Теперь в Воронежской области уже восемь людей, подхвативших коронавирус. Четырех человек, лежавших в больнице с подозрением на эту страшную болезнь, выписали, теперь их 34. 2326 жителей области находятся дома, соблюдая режим самоизоляции после поездки за границу.
ИСТОЧНИК KP.RU