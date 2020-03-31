2020-03-31T12:27:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще два жителя Воронежской области заболели коронавирусом

Мужчина вернулся из Доминиканы, девушка – из Марокко
Юрий КОЗЛОВ
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Врачи проверяют еще трех человек, с которыми контактировала заболевшая девушка.Врачи проверяют еще трех человек, с которыми контактировала заболевшая девушка.Фото: из архива «КП»
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Власти сообщили о двух новых случаях коронавируса в Воронежской области.

58-летний мужчина был госпитализирован 27 марта без симптомов болезни. Он вернулся 16 марта из Доминиканы.

23-летняя девушка легла в больницу 24 марта. Она прилетела 13 марта из Марокко. Плотно контактировала с тремя людьми. Их предварительные анализы на коронавирус отрицательные.

Оба новых зараженных соблюдали режим самоизоляции. Cостояние мужчины и девушки удовлетворительное, установлен полный круг их контактов, с ними ведется работа.

Теперь в Воронежской области уже восемь людей, подхвативших коронавирус. Четырех человек, лежавших в больнице с подозрением на эту страшную болезнь, выписали, теперь их 34. 2326 жителей области находятся дома, соблюдая режим самоизоляции после поездки за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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