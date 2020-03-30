2020-03-30T18:34:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Четверых воронежцев, у которых подозревали коронавирус, выписали из больницы

В изоляции остаются 34 пациента
Виктор ЛЕВШАКОВ
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По-прежнему диагноз подтвержден только у шестерыхПо-прежнему диагноз подтвержден только у шестерыхФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронежской области выписали четверых человек, у которых подозревали новую коронавирусную инфекцию - все они покинули свои боксы. Таким образом, к 18:00 30 марта госпитализированными остаются 34 пациента. По-прежнему диагноз подтвержден только у шести из них. Информация поступила из оперативного штаба по коронавирусу. Также не прибавилось тех, кто наблюдается на дому - их 2 326.

Отметим, что 30 марта в соседней Липецкой области решили перенять столичный опыт в борьбе с коронавирусом: жителям предписали не выходить из дома. Дело в том, что из-за преступной халатности вспыхнул очаг заболевания - подробности при этом не сообщаются. Однако ожидается, что новые 23 случая подтвердят в ближайшие дни.

Напомним, что девушка, у которой предварительно подтвердили коронавирусную инфекцию, надеялась вернуться домой по истечению карантина - он заканчивался как раз 30 марта. Однако врачи, судя по поступившей информации, решили пока оставить ее в изолирующем боксе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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