Что закроют в Воронежской области после объявления режима всеобщей самоизоляции

31 Март 2020 2020-03-31T14:04:03+03:00

Выходить на улицу уже, по сути, незачем, кроме случаев, когда надо купить продукты. Фото: из архива «КП»

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По указу губернатора Воронежской области Александра Гусева от 31 марта о режиме всеобщей самоизоляции до особого распоряжения закрывают гостиницы, отели, хостелы. Запрещается сдавать в аренду квартиры. Исключение – заезд по служебной командировке.

Также прекратят работу салоны красоты, СПА, массажные салоны, солярии, бани, сауны. Закроют рынки, где не торгуют продуктами и товарами первой необходимости, а также столовые и кафе.

Напомним, ранее уже закрылись торгово-развлекательные центры. а также санатории, пансионаты и оздоровительные лагеря, и все места, где раньше можно было покурить кальян. Уже несколько дней нельзя ходить в парки, фитнес-центры, ночные клубы, детские центры.

Плановый прием в частных медорганизациях и ветеринарных клиниках приостановлен до 5 апреля включительно. Исключение — медпомощь людям и животным по экстренным случаям.

Справки и заявления на различные виды госуслуг не утрачивают силу, как минимум, до 30 июня, а также с учетом режима работы соответствующего исполнительного органа государственной власти или подведомственного ему госучреждения.

Все ограничительные меры приняты до особого распоряжения властей.

В Воронежской области запускается единая горячая линия всех ведомств по противодействию коронавирусу и режиму всеобщей самоизоляции: +74732100461.

ИСТОЧНИК KP.RU