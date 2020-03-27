Санатории, пансионаты и оздоровительные лагеря в Воронежской области закроют до лета из-за коронавируса
27 марта были внесены изменения в указ губернатора Александра Гусева о мерах по снижению риска распространения нового коронавируса в Воронежской области.
Напомним, ранее стало известно, что с 28 марта, в Воронеже и Рамонском районе закрываются все торговые и торгово-развлекательные центры. В них продолжат работу только аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.
Теперь же под запрет попали подведомственные пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации (санатории), санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия. Их закрыли до 1 июня. Под запрет попали и гостиницы, но только те, что «расположены в курортах».
Исключительно право забронировать себе местечко получат те, кто будет в это время в служебных командировках.
Те же, кто, например, сейчас отдыхает в каком-либо их воронежских санаторие, должны обеспечить самоизоляцию до окончания срока проживания. Продлить его будет невозможно. Питание будет организовано непосредственно в зданиях проживания
ИСТОЧНИК KP.RU