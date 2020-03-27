2020-03-27T19:27:08+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронежской области ввели бессрочный запрет на кальяны из-за коронавируса

Действовать он будет до публикации специального приказа
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Губернатор Александр Гусев 27 марта решил ввести запрет на территории региона на курение кальянов в общественных местах. Ограничение, как подчеркивают, «временное». Однако по сути оно будет действовать с 28 марта и до не известно какого срока.

Курить кальян запретят в ресторанах, барах, кафе, кальянных и иных других подобных местах. Чтобы снять это ограничение, глава области должен будет издать новый указ о том, что нынешняя редакция утрачивает свою силу.

Отметим, что с 28 марта, в Воронеже и Рамонском районе закрываются все торговые и торгово-развлекательные центры. В них продолжат работу только аптеки и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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