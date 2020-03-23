СМИ: первый зам губернатора Воронежской области ушел на самоизоляцию после отпуска за границей

23 Март 2020 2020-03-23T18:21:03+03:00

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Под режим самоизоляции попал первый заместитель губернатора Воронежской области. Сразу несколько источников сообщают о том, что на прошлой неделе Виталий Шабалатов вернулся из отпуска, который проводил за границей (страну не называют). И сразу, как положено, ушел на режим самоизоляции. Напомним, он предусматривает домашний режим, как минимум, на 14 дней. Видимо, Виталий Шабалатов выйдет на работу в конце марта - начале апреля. Если (не дай бог, конечно) у него ничего не обнаружат.

В пресс-службе областного правительства эту информацию не комментируют. Однако наш источник подтвердил, что Шабалатова , действительно, нет на работе уже несколько дней.

Напомним, по последним официальным данным, в Новоусманской районной больнице Воронежской области находятся два человека, заразившиеся коронавирусом: 23-летняя жительница Украина, постоянно проживающая в Польше, и 36-летний воронежец. Еще один наш земляк, подхвативший эту болезнь, велосипедист Игорь Боев, находится в госпитале в столице ОАЭ Абу-Даби. 32 человека госпитализированы по подозрению в заражении коронавирусом.

Региональные власти порекомендовали работодателям перевести своих сотрудников на домашний режим работы. Однако, если верить данным соцопроса, 82 процента воронежцев продолжают работать как прежде.

ИСТОЧНИК KP.RU