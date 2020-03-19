Медики рассказали подробности о путешественниках, вернувшихся в Воронеж с коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T20:37:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, когда в Воронеж вернулись путешественники, у которых подтвердили коронавирус - речь идет о 23-летней гражданке Украины, сейчас она проживает в Польше, и 36-летнем воронежце. Напомним, о положительных результатах анализов сообщили 19 марта.

- Эти люди вернулись 15 марта из-за границы. Они перелетали авиалиниями внутри Европы. В Воронеж приехали на машине. В тот же день, когда мы получили данные от Роспотребнадзора, на скорой помощи людей доставили в больницу Новой Усмани. 37,1 градус - температура у молодого человека. У девушки - нет каких-либо признаков, - прокомментировал руководитель областного департамента здравоохранения Александр Щукин.

Зараженные путешественники вернулись в Россию еще с двумя людьми - они вместе вчетвером отдыхали в Европе. Всех их позже поместили в изолирующие боксы. У двоих, как подчеркнул Игорь Механтьев, руководитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области, соответственно вирус не подтвердился.

Отметим, что девушка, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию, надеется вернуться домой по истечению карантина - он закончится 30 марта.

В Воронежской области сейчас подготовлен 51 бокс для изоляции людей с подозрением на коронавирус. Глава облздрава отметил, что медики оперативно подстраиваются под ситуацию и могут подготовить дополнительные места.

- Правительство издало постановление о временных правилах оформления листов нетрудоспособности при карантине. Оно вступает в силу с 20 марта. Практически все граждане, которые приезжают из-за границы, должны сообщать о том, что они прибыли, в поликлинику по месту жительства. Им выдаются листки нетрудоспособности в пределах 14 дней с даты прибытия, и все это время они должны находиться дома в самоизоляции. За этот период им будет выплачено пособие в размере среднего заработка. Все те, кто проживает вместе с ними, если это застрахованные лица, также могут получить больничный, - рассказала Ольга Сидорина, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности Воронежского ФСС.

ИСТОЧНИК KP.RU