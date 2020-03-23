2020-03-23T15:22:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Соцопрос: 82 процента воронежцев не перевели на удаленный режим работы

Такие выводы сделали эксперты сервиса Работа.ру
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты сервиса Работа.ру провели опрос на тему перевода воронежцеа на удаленную работу. Оказалось, что к этой мере предосторожности, продиктованной пандемией коронавируса, пока прибегли довольно мало компаний.

82 процента опрошенных воронежцев заявили, что они продолжают работать по-прежнему – в офисах или в разъездах. У значительно меньшего числа респондентов перевели домой часть отделов их организаций. Таких – 15% от общего числа опрошенных. И лишь трем процентам рекомендовали перейти на «удаленку».

Напомним, по официальным данным, в Воронежской области зарегистрировали два случая коронавируса. 23-летняя уроженка Украины, постоянно живущая в Польше, и 36-летний воронежец проходят курс лечения в Новоусманской районной больнице. С подозрением на коронавирус в больницах нашей области находятся 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области на карантин посадили 356 местных жителей
Следователи проверят чиновников из Воронежской области после скандала с детскими путевками
Воронежские храмы из-за коронавируса закрывать не будут
В Воронеже на мужчину возле его дома напал грабитель
СМИ: первый зам губернатора Воронежской области ушел на самоизоляцию после отпуска за границей
Воронежское УФАС открыло горячую линию по вопросам повышения цен на продукты из-за коронавируса
Стало известно мигранты из каких стран чаще переезжают в Воронежскую области
Школьники Воронежской области перейдут на дистанционное обучение с 31 марта
В Воронежской области у пяти культурно-досуговых центров нет защиты от молнии и сигнализации
Экосистема Сбербанка поможет скрасить досуг и поддержать бизнес
Воронежец превысил скорость на сто тысяч рублей
Ежедневно в Воронежской области регистрируют порядка 60 самозанятых
В Воронежской области на ферму, залившую село навозом, возбудили два дела
Под Воронежем разыскивают 34-летнего мужчину
В Воронежской области госавтоинспекторы помогли потушить пожар в доме
Соцопрос: 82 процента воронежцев не перевели на удаленный режим работы
Жительницу Воронежа обманули во время покупки медицинских масок в интернете
В Воронеже переписчикам, занятым в переписи населения, заплатят по 16,2 тысячи
В Воронежской области ВАЗ влетел в иномарку на встречной полосе: погибла женщина
В центре Воронежа закрашивают надписи на стенах и заборах
В Воронеже назначили руководителя правового управления правительства
Юрист: «Бывшего ректора воронежского опорного университета будут держать в СИЗО по максимуму»
В Воронежской области нашли массовое захоронение времен ВОВ