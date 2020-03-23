Соцопрос: 82 процента воронежцев не перевели на удаленный режим работы

23 Март 2020 2020-03-23T15:22:50+03:00

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Специалисты сервиса Работа.ру провели опрос на тему перевода воронежцеа на удаленную работу. Оказалось, что к этой мере предосторожности, продиктованной пандемией коронавируса, пока прибегли довольно мало компаний.

82 процента опрошенных воронежцев заявили, что они продолжают работать по-прежнему – в офисах или в разъездах. У значительно меньшего числа респондентов перевели домой часть отделов их организаций. Таких – 15% от общего числа опрошенных. И лишь трем процентам рекомендовали перейти на «удаленку».

Напомним, по официальным данным, в Воронежской области зарегистрировали два случая коронавируса. 23-летняя уроженка Украины, постоянно живущая в Польше, и 36-летний воронежец проходят курс лечения в Новоусманской районной больнице. С подозрением на коронавирус в больницах нашей области находятся 32 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU