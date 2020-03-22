2020-03-22T13:29:10+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Воронежской области коронавирус заподозрили еще у семи человек

В общей сложности в стационарах более 30 человек
Елена ФЕДЯШЕВА
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Пациенты получают все необходимое лечениеПациенты получают все необходимое лечениеФото: из архива «КП»
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По данным правительства Воронежской области на 22 марта, за сутки госпитализировали еще семь человек с признаками ОРВИ. Все они недавно вернулись из эпидемически неблагополучных стран, поэтому их проверяют на наличие коронавируса.

Пока что в регионе подтвердили только два случая Covid-19. 23-летняя гражданка Украины, которая сейчас она живет в Польше, и 36-летний воронежец проходят лечение в Новоусманской районной больнице. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

17 человек, из числа ранее госпитализированных с подозрением на коронавирусную инфекцию, выписаны домой. В общей сложности в стационарах области находятся 32 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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