Коронавирус в Воронеже, новости на 22 марта 2020-го: медики проверяют еще двух туристов

22 Март 2020 2020-03-22T08:42:40+03:00

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Воронеже на утро 22 марта 2020 года

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Еще двух человек воронежские медики проверяют на наличие коронавируса. Как сообщили в облправительстве 21 марта, туристы вернулись из США и Доминиканы с признаками ОРВИ.

Подтвержденных случаев в регионе не прибавилось, из по-прежнему два: 23-летняя гражданка Украины, которая сейчас она живет в Польше, и 36-летний воронежец. Их госпитализировали в инфекционное отделение Новоусманской больнице. Состояние пациентов удовлетворительное.

Всего стационарах находятся 25 человек: в ОДКБ №2 - восемь, в Новоусманской районной больнице - восемь, в Борисоглебской райбольнице - один, в Лискинской РБ - один, в Центре ВИЧ/СПИД - семь.

Чтобы не допустить распространения коронавиурса, в воронежских поликлиниках ввели дополнительные меры защиты. На входе посетителям будут выдавать медицинские маски и бахилы, а затем измерят температуру тела с помощью бесконтактного устрайства. Пациентов с повышенной температурой и без нее разделят на два потока.

Кроме того, в медучреждениях начали наносить специальную разметку на полу. Это должно помочь посетителям держать дистанцию друг от друга и снизить риск заболевания ОРВИ и коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU