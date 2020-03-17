На место арестованного ректора ВГТУ назначили Игоря Дроздова

17 Март 2020 2020-03-17T22:09:13+03:00

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Пока обвиняемый во взятке экс-ректор ВГТУ Сергей Колодяжный пытается обжаловать решение суда и выйти из СИЗО, университету назначили нового руководителя. В статусе временно исполняющего обязанности опорный вуз возглавил Игорь Дроздов. До этого он трудился проректором по научной работе. Соответствующий приказ о назначении подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. 17 марта информацию об этом разместили на сайте вуза.

Напомним, Сергея Колодяжного обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о двух миллионах рублей. 4 марта Ленинский районный суд арестовал Сергея Колодяжного до 28 апреля. Сторона защиты с таким решением не согласилась и подала апелляцию, но областной суд не изменил меру пресечения. Кроме того, следователи разбираются в другом деле, связанном с крупным мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии СК, руководители вуза могли получить 70 млн рублей незаконно в виде «возвратов» премий.

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ИСТОЧНИК KP.RU