Школы Воронежской области из-за коронавируса тоже отправили на досрочные каникулы

16 Март 2020 2020-03-16T17:24:16+03:00

Раньше такое же решение приняли по образовательным учреждениям Воронежа

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В правительстве Воронежской области прошло заседание оперативного штаба по коронавирусу. На нем среди прочего приняли решение о досрочном начале каникул в школах региона - с 17 по 24 марта. Таким образом власти пытаются разъединить коллективы для предупреждения распространения опасного заболевания.

Напомним, несколькими часами ранее о подобном решении объявила мэрия Воронежа. По той же причине в городе отменили все массовые мероприятия, проходящие при большом скоплении народа.

А воронежские вузы перевели на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU