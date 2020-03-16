Еще четыре воронежских вуза перейдут на дистанционное обучение из-за угрозы коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T14:33:10+03:00

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Еще четыре воронежских вуза объявили об уходе на дистанционное обучение из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом коореспонденту «КП-Воронеж» рассказали в университетах в понедельник, 16 марта.

Так, Воронежский государственный аграрный университет перейдет на онлайн-обучение с 17 по 29 марта. В настоящее время готовится соответствующий приказ.

Об аналогичном решении заявили и в Воронежском государственном лесотехническом университете. Аудиторные занятия там отменят также с 17 марта. Карантин продлится две недели. Кроме того, с того же дня на дистанционное обучение перейдет и Воронежский государственный педагогический университет.

В Воронежском государственном университете инженерных технологий сообщили, что тоже рассматривают возможность ухода на карантин. Но в вузе пока не определились с датами. Ориентировочно, на дистанционное обучение там перейдут со следующей недели.

Напомним, ранее об уходе на карантин на две недели заявили в ВГУ. А студенты Воронежского медуниверситета имени Бурденко 13 марта создали петицию, в которой обратились к ректору Игорю Есауленко с просьбой перевести их на дистанционное обучение из-за эпидемической обстановки. За сутки ее подписали более 250 человек. Но в медвузе окончательного решения пока не приняли.

ИСТОЧНИК KP.RU