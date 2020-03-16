2020-03-16T12:26:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже школьников отправят на каникулы раньше из-за коронавируса

Однако отдых не должен затянуться - он продлится до 24 марта
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Потом в зависимости от обстановки будут решать, что делать дальше.Потом в зависимости от обстановки будут решать, что делать дальше.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже с 17 марта всех школьников отправят на каникулы. Хотя планировалось, что отдыхать мальчишки и девчонки начнут на неделю позже - с 23-го. Срочно корректировать график пришлось из-за той же угрозы распространения коронавируса. Как сообщили в пресс-службе мэрии, продлятся каникулы до 24 марта включительно. Потом в зависимости от обстановки будут решать, что делать дальше.

Напомним, карантин в воронежских школах только закончится 25 февраля - школьники не ходили на занятия с 11 февраля.

Вместе с тем 16 марта на межведомственном совещании, посвященном комплексу противоэпидемиологических мер, был поднят вопрос о переводе учреждений дошкольного образования на режим свободного посещения.

– В настоящее время в Воронеже ситуация спокойная, тем не менее, мы должны уже сейчас сделать все, чтобы минимизировать проникновение и распространение вирусных заболеваний. Понятно, что все основные действия осуществляются под контролем и по рекомендациям Роспотребнадзора, но ряд решений мы можем выработать уже сейчас, чтобы их оперативно выполнить или быть готовыми к их немедленному выполнению, – подчеркнул глава Воронежа Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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