2020-02-14T16:39:35+03:00
Общество

Сбежавшего воронежского депутата Олега Турбина заочно отправили под стражу

Чиновник до сих пор находится в федеральном розыске
Олег ИВАНОВ
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Примечательно, что защитник депутата Гордумы присутствовал на судеПримечательно, что защитник депутата Гордумы присутствовал на судеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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13 февраля Ленинский районный суд на два месяца отправил под стражу депутата Воронежской городской Думы Олега Турбина. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правда, отбывать этот срок Олег Геннадьевич будет заочно.

Как сообщили в пресс-службе суда, срок содержания обвиняемого под стражей будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России. Напомним, сейчас чиновник находится в федеральном розыске.

Примечательно, что защитник депутата Гордумы присутствовал на суде и даже возражал против избрания такой меры пресечения.

По версии следствия, связанные с Олегом Турбиным компании фигурировали в деле «Воронежской горэлектросети». Напомним, монополист на рынке электричества оказался должен коммерческим организациям 600 миллионов рублей. Как говорят следователи, должностные лица «Горэлектросети» оформили фиктивные договоры на выполнение работ, после которых у «подрядчиков» появилась возможность требовать с «заказчика» деньги. Было задержано трое руководителей предприятия, в том числе экс-кандидат в мэры и депутат гордумы Руслан Кочетов. В начале июля его отпустили под домашний арест.

Кстати12 февраля бывший генеральный директор «Воронежтеплосети» и все еще депутат гордумы Руслан Кочетов впервые после выхода на свободу участвовал в совете городского парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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