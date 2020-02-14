Сбежавшего воронежского депутата Олега Турбина заочно отправили под стражу
13 февраля Ленинский районный суд на два месяца отправил под стражу депутата Воронежской городской Думы Олега Турбина. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Правда, отбывать этот срок Олег Геннадьевич будет заочно.
Как сообщили в пресс-службе суда, срок содержания обвиняемого под стражей будет исчисляться с момента его экстрадиции на территорию России. Напомним, сейчас чиновник находится в федеральном розыске.
Примечательно, что защитник депутата Гордумы присутствовал на суде и даже возражал против избрания такой меры пресечения.
По версии следствия, связанные с Олегом Турбиным компании фигурировали в деле «Воронежской горэлектросети». Напомним, монополист на рынке электричества оказался должен коммерческим организациям 600 миллионов рублей. Как говорят следователи, должностные лица «Горэлектросети» оформили фиктивные договоры на выполнение работ, после которых у «подрядчиков» появилась возможность требовать с «заказчика» деньги. Было задержано трое руководителей предприятия, в том числе экс-кандидат в мэры и депутат гордумы Руслан Кочетов. В начале июля его отпустили под домашний арест.
Кстати12 февраля бывший генеральный директор «Воронежтеплосети» и все еще депутат гордумы Руслан Кочетов впервые после выхода на свободу участвовал в совете городского парламента.
ИСТОЧНИК KP.RU