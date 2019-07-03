В Воронеже бывших генеральных директоров «Воронежгорэлектросети» отпустили из СИЗО

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-03T16:03:05+03:00

Руслан Кочетов вернется домой к жене и детям, только вот гулять ему запретили. Фото: из архива «КП»

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В среду, 3 июля, Ленинский районный суд удовлетворил ходатайства следователей об изменении меры пресечения двум бывшим генеральным директорам «Воронежгорэлектросети».

Руслану Кочетову, рулившему предприятием около года, сменили пребывание в СИЗО на домашний арест. В четырех стенах, пусть на этот раз и родных, Руслану Львовичу придется сидеть, как минимум, до 4 августа.

А вот его предшественнику на посту гендиректора Александру Гаврилину, руководившему «Воронежгорэлектросетью» с 2015 по 2018 годы, повезло больше. Его фактически отпустили до суда. Единственное ограничение – не дадут ему общаться с другими фигурантами по делу. Ни по телефону, ни по интернету. Наверное, он сильно не огорчился – и так, скорее всего, надоели они ему хуже горькой редьки.

А вот экс-заместитель генерального директора по финансам Мария Аркатова осталась в СИЗО. По данным источника «КП», она не идет на сотрудничество со следствием. А Кочетов и Гаврилин идут, и еще как!

Напомним, руководителя «Воронежгорэлектрости» задержали 6 февраля. После этого ему продлевали содержание в СИЗО. Через неделю задержали Марию Аркатову. И лишь в апреле удалось ушедшего в подполье Александра Гаврилина. Тем не менее долгие игры в прятки с правоохранительными органами не помешали ему получить более мягкую меру пресечения, чем подельникам.

Сотрудники Следственного комитета предъявили фигурантам дела обвинение в покушении на мошенничество. По версии работников СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен организациям типа «Рога и копыта» 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

После ареста мужа эмоциональный пост разместила в Фейсбуке его жена Юлия Кочетова. Она рассказала о задержании гендиректора. По ее словам, вся семья Кочетовых решила поехать в отпуск с детьми. Когда сели в машину, чтобы отправиться в аэропорт, во двор зашли люди в балаклавах, блокировали авто. Юлия утверждает, что силовики стучали пистолетами в окна и напугали детей. По ее мнению, муж не мог быть замешан в махинациях с деньгами возглавляемого им предприятия, так как якобы эти действия были сделаны еще до него. И опасается, что на Руслана Кочетова могут оказать давление.

Защита Руслана Кочетова, да и сам Руслан Львович по поводу обвинений заявляли, что деятельность «Воронежской горэлектросети» абсолютно прозрачна, региональный департамент ЖКХ и энергетики регулярно проверяет отчеты, и все по документам у предприятия в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU