На суде стало известно, что Руслан Кочетов – больше не директор «Воронежской горэлектросети»

СЕГОДНЯ 20:39 2019-06-03T20:43:49+03:00

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В понедельник, 3 июня, Ленинский районный суд принял решение о продлении ареста Руслана Кочетова. Как выяснилось на заседании, уже не гендиректора «Воронежской горэлектросети». Оказалось, что Кочетов подал заявление по собственному желанию. Так ли уж он желал уйти на самом деле, история умалчивает. Тем временем и.о. директора предприятия, от которого зависит освещение домов воронежцев, стал Сергей Дмитриев, уже трудившийся на этом посту в начале 2000-х годов.

Вместе с шефом получила продление срока и его заместитель по финансам Мария Аркатова. Тоже до 4 июля. Ранее, 30 мая, оставили под арестом и предшественника Кочетова на посту руководителя «Воронежской горэлектросети» Александра Гаврилина. Тоже до 4 июля, только включительно.

Напомним, Руслана Кочетова задержали 6 февраля. Сотрудники Следственного комитета предъявили ему обвинение в покушении на мошенничество. По версии работников СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен организациям типа «Рога и копыта» 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

Защита Руслана Кочетова, да и сам Руслан Львович по поводу обвинений заявляли, что деятельность «Воронежской горэлектросети» абсолютно прозрачна, и все по документам у предприятия в порядке. Однако 2 апреля ему продлили срок заключения до 4 июня, ну и вот теперь - еще на месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU