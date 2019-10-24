Воронежского депутата ищут правоохранители всей страны

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-24T14:44:20+03:00

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Депутата Воронежской городской Думы Олега Турбина объявили в федеральный розыск, следует из открытой базы МВД. "Разыскивается по статье уголовного кодекса", - указано в источнике.

Данные базы МВД.

По версии следствия, связанные с Олегом Турбиным компании фигурировали в деле "Воронежской горэлектросети". Напомним, монополист на рынке электричества оказался должен коммерческим организациям 600 миллионов рублей. Как говорят следователи, должностные лица "Горэлектросети" оформили фиктивные договоры на выполнение работ, после которых у "подрядчиков" появилась возможность требовать с "заказчика" деньги. Было задержано трое руководителей предприятия, в том числе экс-кандидат в мэры и депутат гордумы Руслан Кочетов. В начале июля его отпустили под домашний арест.

По данным гордумы, Олег Турбин в течение многих лет управлял компаниями, торгующими ювелирными изделиями. С 2013 года он руководил проектами в различных отраслях городского хозяйства. 13 сентября был избран депутатом гордумы по списку партии "Справедливая Россия".

ИСТОЧНИК KP.RU