В Воронеже Руслан Кочетов впервые после ареста участвовал в совете гордумы

12 Февр. 2020 2020-02-12T15:34:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 12 февраля, бывший генеральный директор «Воронежтеплосети» и все еще депутат гордумы Руслан Кочетов впервые после выхода на свободу участвовал в совете городского парламента. На нем согласовывали вопросы для включения их в повестку дня заседания, которое состоится 19 февраля.

Напомним, 2 октября в Ленинском районном суде приняли решение освободить из-под домашнего ареста Кочетова и его экс-заместителя по финансам Марию Аркатову. Еще раньше отпустили на свободу еще одного бывшего гендиректора «Воронежгорэлектросети» Александра Гаврилина. Одно ограничение – им нельзя общаться друг с другом. Впрочем, всем троим еще предстоит суд.

Кочетов, Аркатова и Гаврилин являются фигурантами дела о покушении на мошенничество. По версии СК, должностные лица «Воронежской горэлектросети», используя печати и реквизиты фирм-однодневок, оформили фиктивные договоры. По ним монополист на рынке электричества в столице Черноземья оказался должен этим липовым коммерческим организациям 600 миллионов рублей. Деньги по решению арбитражного суда должны были взыскать с предприятия, вот только аферисты не успели их снять.

В конце сентября стало известно об еще одном уголовном деле - в отношении бывшего заместителя генерального директора по правовым вопросам «Воронежской горэлектросети». Оказалось, что в ноябре 2018 года со счета предприятия на счет коммерческой организации перечислили 250 тысяч рублей якобы за оказание консультационных услуг. На самом деле ничего коммунальщикам никто не советовал, договора на этот счет также не было. Да и в принципе не было никакой необходимости получать какие-либо консультации. Силовики возбудили уголовное дело по части 1 статьи 201 «Злоупотребление полномочиями» (до четырех лет лишения свободы).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU